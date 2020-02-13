Кандидатку на посаду в Нацраді судитимуть за фейковий диплом

Харківська місцева прокуратура направила обвинувальний акт до суду стосовно колишньої радниці ексглави Харківської ОДА Юлії Світличної через нібито підробку диплому про вищу освіту.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківської області.

За даними слідчих, під час проходження конкурсу на посаду члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення надала конкурсній комісії диплом про здобуття вищої освіти. Підозрювана не пройшла спецперевірку, оскільки виявилося, що диплом підроблений, про що Нацрада повідомила правоохоронцям.

У відомстві не називають імені чиновниці. За даними видання Kharkiv Today, мова йде про Марію Андреас, яка була радницею ексголови ОДА Юлії Світличної з гуманітарних питань та зв'язків з громадськістю на громадських засадах.

Справу відкрили за ч. 4 ст. 358 (використання свідомо підробленого документа) Кримінального кодексу. Їй загрожує штраф, або арешт до 6 місяців або ув’язнення до 2 років.

Фото: vecherniy.kharkov.ua