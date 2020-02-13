Кандидатку на посаду в Нацраді судитимуть за фейковий диплом
Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківської області.
За даними слідчих, під час проходження конкурсу на посаду члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення надала конкурсній комісії диплом про здобуття вищої освіти. Підозрювана не пройшла спецперевірку, оскільки виявилося, що диплом підроблений, про що Нацрада повідомила правоохоронцям.
У відомстві не називають імені чиновниці. За даними видання Kharkiv Today, мова йде про Марію Андреас, яка була радницею ексголови ОДА Юлії Світличної з гуманітарних питань та зв'язків з громадськістю на громадських засадах.
Справу відкрили за ч. 4 ст. 358 (використання свідомо підробленого документа) Кримінального кодексу. Їй загрожує штраф, або арешт до 6 місяців або ув’язнення до 2 років.
Фото: vecherniy.kharkov.ua