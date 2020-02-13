Ще одному бойовику повідомили про підозру щодо участі в НЗФ на Луганщині — СБУ

На Луганщині заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину учаснику незаконних збройних формувань.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях.

"Мешканець Сєверодонецька, якого раніше правоохоронці розшукували за викрадення автомобіля, у 2018 році приєднався до так званої народної міліції "ЛНР". Перебуваючи на посаді "стрільця-радіотелефоніста", зловмисник брав активну участь у бойових діях проти українських підрозділів операції Об’єднаних сил у районі селища Калинове Попаснянського району", - йдеться в повідомленні пресслужби УСБУ.

Слідчі СБУ заочно повідомили бойовику про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Зловмисник перебуває у загальнодержавному розшуку. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.