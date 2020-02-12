Бойовики готують провокації напередодні засідання в Мінську — Штаб ООС

Напередодні Тристоронньої зустрічі контактної групи в Мінську збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано здійснюють вогневі провокації на лінії зіткнення.

Про це заявили в штабі Операції Об'єднаних сил.

Прес-центр штабу інформує, що 11 лютого бойовики обстріляли позиції українських військових в районі Оріхового, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, випустивши 9 мін.

"Дані провокаційні дії збройних формувань Російської Федерації мають на меті загострити ситуацію в районі проведення ООС, змусити підрозділи Об'єднаних сил вести вогонь у відповідь і надалі звинуватити наших захисників в порушенні режиму припинення вогню і зриві Мінських домовленостей", - підкреслюється в повідомленні.

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Крім того, за даними розвідки, збройні формування Російської Федерації планують чергову вогневу провокацію з використанням важкої артилерії, зробивши обстрілу кілька населених пунктів на тимчасово окупованій території України.

"Командування операції Об'єднаних сил підкреслює, що українська сторона чітко дотримується взятих на себе зобов'язань щодо повного і всеосяжного припинення вогню. Разом з тим, сили й засоби українських підрозділів, що знаходяться в постійній готовності до адекватного реагування на будь-які можливі виклики та погрози з боку окупантів", - йдеться в повідомленні.

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У Штабі нагадали, що "сили та засоби українських підрозділів, що знаходяться в постійній готовності до адекватного реагування на будь-які можливі виклики й погрози з боку окупантів".