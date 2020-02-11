Окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 120 калібру

Станом на 18.00 вівторка, 11 лютого, російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по наших позиціях із забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем", - зазначається у повідомленні.

Так, один ворожий обстріл з автоматичних станкових гранатометів було зафіксовано поруч з Пісками, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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Окрім цього, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв наші позиції неподалік населеного пункту Оріхове, де випустив 4 міни зі 120-мм міномета та здійснив 7 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.