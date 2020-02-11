Назвали статистику втрат української бронетехніки за перші два роки АТО

Назвали статистику втрат української бронетехніки за перші два роки АТО

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Укрінформ
Під час найбільш активної фази бойових дій на Донбасі з 2014 по І півріччя 2016 років пошкодження отримали 2 576 одиниць бронетанкового озброєння та техніки ЗСУ.

Про це повідомляє Defense Express з посиланням на інформацію Міноборони.

“Збройні сили України зазнали суттєвих втрат у бронетехніці під час активних боїв на Донбасі у 2014-2016 роках. За даними, які отримала агенція Defense Express від Міністерства оборони України, за цей період бойові пошкодження отримали 2 576 одиниць бронетанкового озброєння та техніки. З них 391 одиниця не підлягала відновленню та була втрачена. Мова йде про танки, БМП, бронетранспортери та інші броньовані машини”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, найбільшу кількість пошкоджень отримали бойові машини піхоти - 1201 одиниця, танки - 440 одиниць. Також пошкоджень зазнали 371 бронетранспортер та 173 інші бронемашини.

Найпоширенішими причинами пошкоджень був вогонь реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем та мінометів з боку російських регулярних військ. Загалом від таких обстрілів було пошкоджено 1159 одиниць бронетехніки. На другому місці - пошкодження через обстріл з піхотного озброєння - протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - 438 пошкоджених одиниць. 361 одиниця бронетехніки отримала пошкодження від озброєння ворожих танків та бойових машин піхоти. Через підрив на мінах та фугасах - 355 пошкоджених одиниць. Ще 283 одиниці бронетехніки було пошкоджено протитанковими ракетними комплексами.

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Наголошується, що найбільші втрати у бронетехніці ЗСУ отримали у 2014 році.

Пошкодженою бойовою одиницею вважається та, яка отримала вогневе ураження, але це пошкодження усувається під час ремонту. Знищеною вважається та машина, яка отримала пошкодження, після якого відремонтувати техніку неможливо.

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