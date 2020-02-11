Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Оріховим

Російсько-окупаційні війська від початку доби випустили чотири міни по позиціях українських захисників Оріхового. Втрат наразі немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Щодо обстановки упродовж поточної доби. У період з 9.40 до 10.50 чотири міни 120-о калібру, випущені окупантами з боку Первомайська, розірвалися на позиціях підрозділів Об’єднаних сил біля Оріхового, що на Луганському напрямку. За наявною на 12.30 інформацією, втрат з нашого боку немає”, - зазначив Праута.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 10 лютого, окупанти 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Фото: ООС