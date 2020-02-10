Російські чиновники просто керують колонією «ДНР-ЛНР»

Новим "главою уряду ДНР" став колишній віце-губернатор Іркутської області

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков не бачить нічого особливого в тому, що новим "главою уряду ДНР" став колишній віце-губернатор Іркутської області.

За твердженням Пєскова, Володимира Пашкова ніхто на Донбас не делегував і місцевий "уряд" він очолив як приватна особа.

Пану Пєскову можна було б нагадати, що Стрєлкова, Бородая та інших російських громадян, які брали участь у нападі на Україну і знищенні малайзійського "Боїнга", теж формально ніхто на Донбас не делегував. І всіх тих "добровольців", набором яких займалися російські військкомати, ніхто на Донбас не делегував. І хлопців з Бурятії, з якими в госпіталі зустрічався Кобзон, ніхто на Донбас не делегував. І самого Кобзона, який навіть перед смертю брав участь у пропагандистському забезпеченні окупації свого рідного краю, ніхто на Донбас не делегував.

Це вони самі.

Але, звичайно, Пєсков – як і інші брехуни на путінській зарплатні – тільки посміється над моїми словами. Тому що для нього, як і для будь-якого іншого чиновника, те, що відбувається на Донбасі – природний процес окупації. І оприлюднення прізвища Пашкова – не більше, ніж ротаційна випадковість. Таких "не делегованих" на Донбасі – вагон і маленький візок. І це зовсім не вагон із вугіллям.

Це вагон з окупантами, які крадуть українське вугілля, українські підприємства, українське обладнання, українську землю. Пашков – просто один із них, не перший і не останній. І в його призначенні не варто вбачати якусь особливу демонстрацію намірів, якесь прагнення показати Володимиру Зеленському та його команді, що росіяни тепер правлять Донбасом.

Зовсім ні. В тому-то й суть ситуації, що це призначення – буденність. Те, що Донбас – колонія Росії, це такий самий факт, як анексія Криму або визнання Росією "незалежності" Абхазії й Південної Осетії. Кремль нікому нічого не демонструє, не хоче показати, якими будуть його дії, якщо в Києві не підуть на поступки. Нікому в російському керівництві не цікаві ці поступки й надії Зеленського на припинення війни і повернення Донбасу.

Російські чиновники просто керують колонією.

Віталій Портников

FB