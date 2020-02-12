Коронавірус: на Луганщині визначили базовий та резервні заклади госпіталізації

У Луганській області визначено інфекційні відділення, які стануть базовим та резервними центрами госпіталізації на випадок, якщо доведеться протидіяти новому коронавірусу.

Таку заяву зробив сьогодні на брифінгу заступник генерального директора Луганської обласної клінічної лікарні Степан Шведюк, повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

"Наразі базовим закладом шпиталізації підозрюваних і хворих є інфекційне відділення у Рубіжному. Резервними – інфекційні відділення в Сєвєродонецьку та Старобільську. Загалом сформовано три бригади швидкої невідкладної допомоги, які зонально працюватимуть з лікувальними закладами при ймовірному транспортуванні хворих", - ідеться в повідомленні.

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До виявлення вірусів готовий Луганський обласний лабораторний Центр Міністерства охорони здоров’я України.

Також сьогодні, як зазначив Шведюк, у Луганському державному медичному університеті відбувся тематичний тренінг з інфекціоністами. Наступний заплановано організувати за участі терапевтів та медсестер.

Вживаються заходи із забезпечення лікувальних закладів області усім необхідним на випадок захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 лютого загальна кількість померлих унаслідок зараження новим коронавірусом у світі сягнула 1115 осіб. Загальну кількість заражених людей оцінюють у більш як 45 тисяч. Крім КНР, ще в 25 країнах виявлено понад 400 випадків зараження.