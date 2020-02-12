МОЗ оновило клінічне визначення коронавірусу COVID 2019

У МОЗ розповіли, як проводиться в Україні діагностика випадків з підозрою на COVID 2019.

Про це під час круглого столу сказав заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“МОЗ уже вдруге оновило клінічне визначення випадку коронавірусної інфекції. І основне визначення випадку, яке будуть використовувати інфекціоністи, є опитування людини. Є симптоми, які характерні для більшості гострих респіраторних вірусних інфекцій, тому виключно симптоматично розрізнити чи це коронавірусна інфекція, чи це якась інша інфекція - досить складно або неможливо. Тому, якщо є симптоми тяжкого гострого респіраторного захворювання, а також в анамнезі є подорож до КНР за останні 14 днів, коли з’явилися симптоми, одразу людина стає підозрілою щодо випадку появи гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом. І тоді включаються всі алгоритми реагування: людина ізолюється, ізолюються її контакти, встановлюється медико-санітарне спостереження, а біологічний матеріал людини з симптомами відправляється на дослідження”, - сказав Ляшко.

У межах дослідження зразків, за словами Ляшка, спочатку визначається наявність вірусів грипу та інших інфекцій, потім зразки передаються на дослідження і діагностику COVID 2019.

“Діагностичні системи щодо коронавірусу вже є в Україні, вони знаходяться в ЦГЗ, зараз надходить нова партія, яку буде поширена по інших вірусологічних абораторіях України”, - додав Ляшко.

фото з сайту: news.sky.com