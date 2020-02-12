Із готелю у Славському з отруєнням госпіталізували 14 осіб, серед них — четверо дітей

У Сколівському районі Львівської області до райлікарні з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 14 людей, серед яких четверо дітей.

Про це повідомляє ДСНС.

“11 лютого до ДСНС надійшла інформація, що до Сколівської ЦРЛ з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 14 осіб (з них 4 дитини), які харчувалися в готелі «Рандеву» у с. Славське Сколівського району”, - йдеться у повідомленні.

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Наразі фахівці проводять комплекс протиепідемічних заходів.