Із готелю у Славському з отруєнням госпіталізували 14 осіб, серед них — четверо дітей
Укрінформ
У Сколівському районі Львівської області до райлікарні з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 14 людей, серед яких четверо дітей.
Про це повідомляє ДСНС.
“11 лютого до ДСНС надійшла інформація, що до Сколівської ЦРЛ з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 14 осіб (з них 4 дитини), які харчувалися в готелі «Рандеву» у с. Славське Сколівського району”, - йдеться у повідомленні.
Наразі фахівці проводять комплекс протиепідемічних заходів.