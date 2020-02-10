На Миколаївщині у дитсадку отруїлися діти

На Миколаївщині семеро дітей - вихованців Бузького дошкільного навчального закладу - з симптомами отруєння доставлено до лікарні.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«10 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що на минулому тижні до лікарні доставлені вихованці Бузького дошкільного навчального закладу з ознаками отруєння. Попередньо відомо, що серед постраждалих семеро дітей віком до 15 років, четверо були госпіталізовані, ще трьом дітям медики призначили амбулаторне лікування», – йдеться у повідомленні.

Вознесенським відділом поліції вирішується питання щодо внесення до ЄРДР кримінального провадження за ч. 1 ст. 325 ККУ «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням», що карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Наразі поліцейські з’ясовують обставини та причини отруєння дітей. Фахівці проводяться санітарно-епідеміологічні, лабораторні обстеження та дослідження. Після отримання результатів експертиз прийматимуться подальші процесуальні рішення.