У Франківську з отруєнням госпіталізували сімох студентів-іноземців

В Івано-Франківську семеро іноземних студентів медичного університету госпіталізовані до обласної інфекційної лікарні з попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція".

Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

«27 січня 2020 року 7 студентів, які навчаються в Івано-Франківському національному медичному університеті, були госпіталізовані до обласної клінічної інфекційної лікарні з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція». Хворі скаржились на загальну слабкість, болі в животі, підвищення температури тіла, діарею… Хворі пов’язують виникнення захворювання із вживанням лавашу з курячим м’ясом, придбаним в закладі «Сандвіч-бар» 24 січня», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стан хворих - середнього ступеня тяжкості.

Фахівці Держпродспоживслужби розпочали санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху гострої кишкової інфекції. Серед основних порушень, які встановлені в ході епідрозслідування в «Сендвіч-барі», фахівці називають привозну воду невідомого походження та відсутність гарячого водопостачання, відсутність контролю температурного режиму холодильного обладнання, приготування курячого м’яса в домашніх умовах та відсутність маркування на деяких продуктах. Особові медичні книжки персоналу теж не були представлені фахівцям.