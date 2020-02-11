На Одещині "перейменували" бюст Маркса, щоб не виконувати закон - Інститут нацпам'яті

Південний відділ Українського інституту національної пам'яті звернувся до місцевої влади Одеської області з закликом завершити демонтаж пам'ятників, погрудь більшовицьким вождям та іншу символіку тоталітарного режиму.

Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому на сторінці Південного відділу УІНП в Facebook.

"Окремі місцеві ради формально ставляться до виконання закону про декомунізацію, сподіваючись на безконтрольність з боку держави. Однак... відтепер державні органи влади більш ретельно перевірятимуть його виконання", - йдеться у документі.

Зазначається, що до цього залучені Південний міжрегіональний відділ УІНП, Одеська облдержадміністрація та правоохоронні органи, оскільки виявлено саботаж вищезазначених законів у низці населених пунктів області.

Зокрема, "у Подільську місцева влада, ігноруючи вимоги закону “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, оновила склеп-мавзолей Григорія Котовського... Крім того, в Подільську досі не демонтовано два погруддя місцевому комуністу Самборському, що є грубим порушенням закону. Ці бюсти місцева влада могла б передати до місцевого краєзнавчого музею", наголосили в УІНП.

Автори звернення зауважили, що "аналогічна ситуація в південній частині Одещини. В Арцизі місцева влада настільки полюбила Карла Маркса, що перейменувала його на поета-революціонера Христо Ботєва, аби не виконувати закон про декомунізацію".

Південний відділ УІНП також нагадав, що підлягає демонтажу обеліск про НКВС та радянську символіку на території Фонтанської сільради Лиманського району, також буде досліджено питання про можливе приховування пам’ятників Леніну у Болградському районі.

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Чиновникам також нагадали про кримінальну відповідальність за саботування процесів декомунізації та поновлення комуністичної символіки: такі діяння підпадають під кримінальну відповідальність згідно зі ст. 436-1 Кримінального кодексу України і "караються позбавлення волі на строк від 5 до 10 років".

Як повідомляв Укрінформ, 4 лютого з будівлі гуртожитку №2 Одеського національного університету імені Мечникова демонтовано останній у місті барельєф маршалу Радянського Союзу Георгію Жукову.

Фото: Бессарабія.UA