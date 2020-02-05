В Одесі демонтували меморіальну дошку сподвижнику Сталіна

Активісти патріотичних сил Одеси демонтували зі стіни будинку №5 на вулиці Гоголя меморіальну дошку одному із сподвижників Сталіна - "всесоюзному старості" Михайлу Калініну.

Про це повідомляє Південне відділення УІНП у Facebook.

"В Одесі на виконання Закону України про декомунізацію демонтовано ще одну дошку Михайлові Калініну - голові Президії Верховної Ради СРСР (1936-1946), голові Центрвиконкому СРСР (1922-1938)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Калінін у 1922 році агітував в Одесі за збір коштів для деяких районів РСФСР, що потерпали від неврожаю, хоча водночас голодував Південь України.

Ім'я Калініна внесено до списку діячів тоталітарного режиму, що підпадають під Закон про декомунізацію.

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Як повідомлялося, 4 лютого демонтовано з будівлі гуртожитку №2 Одеського національного університету імені Мечникова останній у місті барельєф маршалу Радянського Союзу Георгію Жукову.

Представники УІНП на місці засвідчили громадськості та поліції, що роботи з демонтажу виконані цілком в правовому полі, оскільки барельєфи, пам'ятні знаки, пов'язані з діячами Комуністичної партії Радянського Союзу, а цим критеріям відповідає постать Жукова, підлягають обов'язковому демонтажу.