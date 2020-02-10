Зеленський призначив нового голову Бердянської РДА

Президент Володимир Зеленський призначив Ірину Півень головою Бердянської районної державної адміністрації Запорізької області.

Відповідне розпорядження №104/2020-рп опубліковане на сайті глави держави.

“Призначити Півень Ірину Григорівну головою Бердянської районної державної адміністрації Запорізької області”, - зазначається в документі.

Згідно з даними на сайті Пологівської РДА Запорізької області Ірина Півень з липня 2010 року займала посаду заступника голови цієї райдержадміністрації. Вона народилась 27 липня 1971 року в Криму. Закінчила в 1993 році Мелітопольський державний педагогічний інститут, має кваліфікацію вчителя біології та хімії. У 2003 стала магістром державного управління після закінчення Донецького національний технічний університету за спеціальністю «Державна служба».