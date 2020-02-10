Зеленський призначив тимчасового керівника Івано-Франківської ОДА
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації на Віталія Федоріва.
Відповідний указ №44/2020 опублікований на сайті глави держави.
“Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації на Федоріва Віталія Васильовича”, - зазначається в документі.
Як зазначається на сайті Івано-Франківської ОДА, з 20 листопада 2018 року Федорів працював заступником голови облдержадміністрації.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 лютого звільнив Дениса Шмигаля з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Напередодні, 4 лютого Верховна Рада призначала Шмигаля віцепрем’єр-міністром України - міністром розвитку громад та територій України.