У Львові горів гуртожиток академії ветмедицини, є постраждалі

У Львові рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася на 4 поверсі п’ятиповерхового гуртожитку національної академії ветемедицини ім. С.З. Гжицького.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області.

“10 лютого о 04:20 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові по вул. Туган-Барановського, 13 на четвертому поверсі п’ятиповерхового гуртожитку №3 “Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького”, - йдеться у повідомленні.

На місце події були негайно направлені пожежно-рятувальні підрозділи м. Львова. Прибувши на місце події, вогнеборці одразу приступили до ліквідації займання.

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Як з'ясувалось на місці події травмовано громадянина 2001 року народження, якого з отруєнням продуктами горіння госпіталізовано у Львівську обласну клінічну лікарню. Вогнем знищено матрац на площі 2 м. кв. Вогнеборцями врятовано 3 особи та 20 виведено з будівлі на свіже повітря.

Зазначається, що пожежу локалізували о 04:36 та ліквідували о 04:39 у складі 2-х ланок ГДЗС.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.