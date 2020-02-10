У Львові горів гуртожиток академії ветмедицини, є постраждалі
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області.
“10 лютого о 04:20 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові по вул. Туган-Барановського, 13 на четвертому поверсі п’ятиповерхового гуртожитку №3 “Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького”, - йдеться у повідомленні.
На місце події були негайно направлені пожежно-рятувальні підрозділи м. Львова. Прибувши на місце події, вогнеборці одразу приступили до ліквідації займання.
Як з'ясувалось на місці події травмовано громадянина 2001 року народження, якого з отруєнням продуктами горіння госпіталізовано у Львівську обласну клінічну лікарню. Вогнем знищено матрац на площі 2 м. кв. Вогнеборцями врятовано 3 особи та 20 виведено з будівлі на свіже повітря.
Зазначається, що пожежу локалізували о 04:36 та ліквідували о 04:39 у складі 2-х ланок ГДЗС.
Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.