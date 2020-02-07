Школи Бердичева закривають на карантин через грип та ГРВІ

У школах Бердичева на Житомирщині із 10 по 14 лютого призупинять навчання через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ.

Про це повідомляє Бердичівська міська рада.

«Рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через перевищення епідемічного порогу захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип запроваджується карантин у закладах загальної середньої освіти міста Бердичева терміном з 10 по 14 лютого 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Крім того, із 17 до 21 лютого у школах міста триватимуть канікули.

За інформацією Житомирського обласного лабораторного центру, на Житомирщині епідпоріг через захворюваність на грип та ГРВІ перевищений на 67%. Від початку року в області від грипу померли шестеро людей, які не мали щеплень.

Як повідомляв Укрінформ, карантин до початку наступного тижня продовжили у всіх школах Житомира та Коростеня.