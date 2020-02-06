В Івано-Франківську через грип та ГРВІ закривають школи

В Івано-Франківську від 7 до 16 лютого в освітніх закладах міста призупиняють навчальний процес. Причина – збільшення кількості захворювання серед дітей на грип та ГРВІ.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Івано-Франківської міської ради.

«Через високий ріст захворювання дітей на грип та ГРВІ ухвалено рішення призупинити навчання в освітніх закладах міста з 7 до 16 лютого», - зазначили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні навчання у школах призупинено у Коломийській ОТГ.

Раніше карантин оголосили в навчальних закладах Калуша.