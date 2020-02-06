Грипозний сезон: Коломия закрила школи і дитсадки до 12 лютого

На Прикарпатті у місті Коломия через поширення захворювання на грип та ГРВІ, призупинено навчання у школах та дитсадках до 12 лютого.

Про це повідомляє Коломийська міська рада у Facebook.

«Від 6 до 12 лютого включно у Коломийській ОТГ призупинено навчання у закладах освіти. Для запобігання виникненню епідемічної ситуації щодо поширення захворюваності на ГРВІ та грип міська комісія з питань ТЕБ та НС на сьогоднішньому засіданні вирішила призупинити навчання у школах і ДНЗ», - повідомляє Коломийська міська рада.

За їхньою інформацією, комісія також рекомендувала закладам культури, ДЮСШ, Єдиному центру надання реабілітаційних та соціальних послуг та вищим навчальним закладам II-IV рівня акредитації вжити комплекс заходів щодо здійснення протиепідемічних заходів та контролю за станом захворюваності на ГРВІ та грип.

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Раніше на Івано-Франківщині через високий рівень захворювання на грип та ГРВІ навчання призупинили у школах Калуша.