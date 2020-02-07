Миколаївська міськрада переадресувала прем'єру вирішення питання зниження плати за тепло

Депутати Миколаївської міської ради просять Прем'єр-міністра Олексія Гончарука знизити розмір плати за послуги з централізованого опалення у Миколаєві, як того вимагає відповідна урядова постанова.

У Миколаєві вважають, що вирішення цього питання на місцевому рівні неможливе через те, що воно не входить в компетенцію міської влади. Відповідне звернення до Прем'єр-міністра було прийняте на сесії міської ради 6 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Просимо сприяти вирішенню питання щодо зниження розміру плати за послуги з централізованого опалення, які надаються ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», засновником якого є держава в особі Міністерства палива та енергетики України. Також передбачити в бюджеті держави субвенцію розміром 100 млн грн для таких підприємств, як Миколаївоблтеплоенерго, аби вони могли виконати постанову Кабміну та знизити тариф та тепло», - йдеться у зверненні.

За словами гендиректора Миколаївської ТЕЦ Юрія Кишка та директора Миколаївоблтеплоенерго Миколи Логвінова, мер міста і депутати не можуть вплинути на тарифи за теплову енергію, бо це не входить до їх компетенції. Тарифи встановлює НКРЕКП, і лише вона має право їх знизити.

«Депутати не впливають на формування тарифу, його формує підприємство, а потім відправляє на затвердження до НКРЕКП. Єдина можливість у депутатського корпусу - надати фінансову допомогу з місцевого бюджету. Ціна питання - 100 мільйонів гривень для нас і 50-60 мільйонів - для ТЕЦ», - зазначив Логвінов.

Крім того, директор КП розповів, які суми місцеві влади дотують своїм теплопостачальним підприємствам. За його словами, у Харкові в 2019 році виділено понад 700 мільйонів гривень. Ця сума практично дорівнює всьому бюджету розвитку Миколаєва на 2020 рік.

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Як повідомлялося, в грудні минулого року уряд прийняв рішення, яке дозволяє теплопостачальним організаціям зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.

Миколаїв залишився одним з двох обласних центрів України, де це рішення, не виконано.

Минулого тижня на нараді у Президента України прозвучала інформація, що депутати Миколаївської міськради не бажають знижувати ціни в платіжках на тепло. Президент пообіцяв викликати для розмови міського голову з даного питання.