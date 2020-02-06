У Вінниці суттєво зменшили плату за тепло і гарячу воду за січень

У Вінниці завдяки перерахунку містяни платитимуть за спожиті у січні тепло та гарячу воду менше на 19-21%.

Відповідне рішення у четвер ухвалив виконком Вінницької міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вінничани чекають платіжок з адекватними цінами за тепло і гарячу воду. В грудні ми вже приймали відповідне рішення виходячи з актуальної ціни на газ, і була зроблена знижка. У цьому місяці знову, відповідо до ціни на газ, зменшуємо вартість централізованого теплопостачання і гарячої води від нарахувань на січень, - на 21% і 19% відповідно», - повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

За його словами, профільному департаменту міської ради доручено забезпечити постійний моніторинг цін на газ, аби за можливості здійснювати перерахунок вартості послуг з централізованого постачання тепла і гарячої води у бік зменшення.

Як повідомляло агентство, у Вінниці завдяки перерахунку вартості зазначених послуг платіжки за спожиті у грудні тепло зменшились на 26%, за гарячу воду – на 23%. У результаті 56% абонентів отримали знижку від 300 до 500 грн.

Підставою для перерахунку оплати за тепло та гаряче водопостачання є прийняття 24 грудня 2019 року Кабінетом міністрів постанови № 1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу».