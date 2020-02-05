У Вінниці водопостачання подорожчало на 41,3%

«Вінницяоблводоканал» з середи, 5 лютого, підвищив тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення на 41,3%

Про це йдеться на сайті КП «Вінницяводоканал».

«На засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке відбулося 04 лютого 2020 року прийнята постанова №283 від 04.02.20 р. «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Відповідно до зазначеної постанови тарифи на централізоване водопостачання складають: централізоване водопостачання - 12,07 грн/м3 без ПДВ(14,484 грн/м3 з ПДВ)», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, документом також затверджено новий тариф на централізоване водовідведення, а саме, 6,21 грн/м3 без ПДВ (7,452 грн/м3 з ПДВ).

Загалом, сумарно тариф на постачання холодної води та водовідведення зріс на 41,3% і складає 18,28 грн/м3 без ПДВ(21,94 грн/м3 з ПДВ).

Досі (з 1 березня минулого року) підприємство надавало послуги з централізованого постачання холодної води за ціною 8,05 грн/м3 без ПДВ (9,66 грн/м3 з ПДВ). Відтак, зростання тарифу становить 50%. Послуги з водовідведення у зазначений період коштували вінничанам 4,89 грн/м3 без ПДВ(5,87 грн/м3 з ПДВ), з середи за них доведеться сплачувати на 27% більше.