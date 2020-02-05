У Запоріжжі тариф на централізоване водопостачання збільшився на 31,4%

Відсьогодні, 5 лютого, у Запоріжжі тариф на централізоване водопостачання збільшився на 3,456 грн за 1 куб. м або 31,4%.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті запорізького КП «Водоканал».

«Тариф на централізоване водопостачання збільшився на 3,456 грн за 1 куб.м з ПДВ (або 31,4%), на централізоване водовідведення – 0,588 грн за 1 куб. м з ПДВ (або 10,3%). », - йдеться у документі.

Зазначається, що споживачі, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, платитимуть 20,772 грн за 1 куб. м (з ПДВ) (у тому числі, централізоване водопостачання – 14,460 грн за 1 куб. м (з ПДВ); на централізоване водовідведення – 6,312 грн за 1 куб. м (з ПДВ).

Читайте також: У Миколаєві майже на чверть підвищили тарифи на воду

НКРЕКП встановила тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік для 43 своїх ліцензіатів. За рівнем загального тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення тариф для споживачів КП «Водоканал» м. Запоріжжя займає 38 місце.