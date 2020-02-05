У Миколаєві майже на чверть підвищили тарифи на воду

У Миколаєві з 5 лютого підвищилися тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення – у середньому на 22,5 відсотка.

Про це повідомила пресслужба КП "Миколаївводоканал".

«Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал" інформує про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Тарифи вводяться в дію з 05 лютого 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для міського комунального підприємства "Миколаївводоканал" встановлені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 04.02.2020 № 283

Так, централізоване водопостачання піднялося у ціні на 18,5%, централізоване водовідведення - на 27,4%. У середньому послуга подорожчала на 22,5% або майже на 5 грн за один кубометр.