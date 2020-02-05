Відкрили справу про банкрутство «Станіславської теплоенергетичної компанії»

Господарський суд Івано-Франківської області відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія» (СТЕК).

Про це повідомляє портал «Судова влада України».

«Господарський суд Івано-Франківської області відкрив провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Станіславська теплоенергетична компанія». Одночасно ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника та ввів процедуру розпорядження майном товариства», - йдеться у повідомленні.

За інформацією порталу, «Станіславська теплоенергетична компанія» не врахувала витрати на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, що спричинило невідповідність встановлених тарифів реальним витратам.

Попереднє засідання суду призначено на 12 лютого 2020 року.

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Як повідомлялося, ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія» зареєстроване у місті Івано-Франківськ, вид діяльності підприємства – постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Споживачами «Станіславської теплоенергетичної компанії» з 2012 року є 6 шкіл, 8 дитячих садочків, 5 вищих учбових закладів, 10 навчальних закладів (спортивні та музичні школи, училища, коледжі, гімназії та ліцеї), 12 закладів охорони здоров’я, 10 закладів культури та державних установ. Також компанія здійснює обслуговування 192 житлових будинків.