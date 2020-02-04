У Херсоні протестували працівники заводу карданних валів

У Херсоні протестували працівники ТОВ «Машинобудівна комплектація», яких не пускають на робочі місця на заводі карданних валів – люди перекривали центральний проспект Херсона.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник відділу праці та зарплати ТОВ «Машинобудівна комплектація» Ірина Заволока.

«Так, це наші працівники протестували (перекрили рух транспорту по проспекту Ушакова у центрі міста – ред.). Це продовження наших попередніх акцій протесту – нас не пускають на територію заводу, тому ми вийшли знову», - розповіла Заволока.

Це вже не перша акція протесту працівників «Машинобудівної комплектації». Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що між цим підприємством і заводом карданних валів був укладений договір оренди до 1 серпня 2020 року. Проте після продажу майнового комплексу Херсонського заводу карданних валів, коли люди вийшли на роботу з новорічних канікул, їх не пустили на робочі місця.

У відділі комунікації поліції області інформують, що нині за рішенням суду на майно заводу карданних валів накладено арешт, і буде вирішуватися питання про взяття будівлі заводу під цілодобову охорону працівниками Управління поліції охорони.

Як повідомляв Укрінформ, слідче управління обласної поліції встановлює законність продажу майнового комплексу Херсонського заводу карданних валів. Початкова вартість цілісного майнового комплексу, що належав ПрАТ "Херсонський завод карданних валів" та був виставлений на продаж у зв’язку з банкрутством підприємства, становила майже 614,5 мільйона гривень. Але восени 2019 року це майно було куплене одним із херсонських товариств з обмеженою відповідальністю всього за 11,8 мільйона гривень.