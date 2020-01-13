Фонд держмайна має намір передати в оренду майно аеропорту "Бориспіль"

Офіційне видання Фонду державного майна України «Відомості приватизації» опублікувало оголошення про намір передати в оренду майно міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури.

"Офіційне видання Фонду державного майна України «Відомості приватизації» від 13 січня 2020 року № 2 (1282) розмістило оголошення орендодавця – регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, про намір передати в оренду державне майно, що перебуває на балансі ДП "МА "Бориспіль", - йдеться у повідомленні.

Із цього приводу міністр інфраструктури Владирслав Криклій наголосив, що має бути конкуренція між потенційними орендарями, яка забезпечить найкращі умови оренди для держави та якісний сервіс для пасажирів.

"Саме для цього Міністерство інфраструктури разом з Фондом державного майна вирішили, що в оренду передаватимуться тільки об’єкти з визначеною площею та цільовим призначенням", - зазначив Криклій.

Міністерство інфраструктури України 26 грудня 2019 року розглянуло питання щодо можливості передачі в оренду державного нерухомого майна, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль» та направило відповідні висновки регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.