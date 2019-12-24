Міжнародний аеропорт "Бориспіль" зустрів свого 15-мільйонного пасажира за 2019 рік.

Про це повідомляється на сторінці аеропорту у Facebook.

"Міжнародний аеропорт "Бориспіль" зустрів свого 15-мільйонного пасажира у 2019 році. Ним став пасажир Air Astana Арсеній Смоляр, який вилітав у Ташкент із пересадкою в Нурсултані", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що пасажира привітав генеральний директор аеропорту Павло Рябікін.

"Вийшов справжній сюрприз - Арсеній дуже здивувався, оскільки не очікував опинитись у центрі уваги. Привітання від генерального директора аеропорту Павла Рябікіна, репортери, подарунки, веселощі, торт… Ми хотіли, щоб цей день був для всіх особливим і закарбувався в пам’яті", - додає пресслужба.

Як повідомлялося, пасажиропотік через аеропорти України за січень-листопад 2019 року становить 22,576 млн осіб, що на 18,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.