Пасажиропотік аеропортів України цьогоріч зріс майже на 19%

Пасажиропотік через аеропорти України за січень-листопад 2019 року становить 22,576 млн осіб, що на 18,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляється на сайті Державної авіаційної служби України в оперативній інформації про основні показники діяльності авіаційної галузі за 11 місяців.

"Пасажиропотоки через аеропорти України збільшились на 18,7% та становили 22576,0 тис. осіб", - ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що за січень-листопад пасажиропотік на міжнародних рейсах зріс на 20% - до 20,404 млн осіб. На внутрішніх рейсах кількість пасажирів зросла на 7,7% - до 2,172 млн.

Упродовж січня-листопада 2019 року українські авіакомпанії виконали 95,7 тис. комерційних рейсів (зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року на 3,1%), у тому числі міжнародних – 80,5 тис. (також зростання на 3,1%). Пасажиропотік на міжнародних рейсах українських авіакомпаній становив 11,792 млн осіб (+ 10,5%), на внутрішніх - 1,074,4 млн осіб (+ 7%).

Як повідомлялося, пасажиропотік аеропортів України у 2018 році вперше в історії перевищив 20 млн осіб і сягнув 20,550 млн осіб.