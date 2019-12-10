Криклій пояснив як забезпечать прозорість оренди в аеропорту

Криклій пояснив як забезпечать прозорість оренди в аеропорту "Бориспіль"

Укрінформ
Міністерство інфраструктури та Фонд державного майна забезпечать прозорий та конкурентний конкурс на оренду майна аеропорту Бориспіль.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує пресслужба міністерства.

"Раніше для оренди площ в аеропорту Бориспіль виставлявся один великий лот, це фактично обмежувало коло учасників конкурсу. До сьогодні процедура не була змінена. Якщо ми хочемо отримувати з оренди більше – ми маємо по-іншому до цього підходити. Що наразі пропонується? У нас спільна позиція з Фондом державного майна – має бути конкуренція між потенційними орендарями. Хто запропонує найкращі умови – той орендуватиме", - зазначив Криклій.

Він нагадав, що питання оренди у аеропорту Бориспіль не вирішене з квітня 2018 року.

Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко заявив про домовленість із Міністерством інфраструктури, згідно з якою в оренду в аеропорту передаватимуть тільки об’єкти з визначеною площею та цільовим призначенням: "Це сприятиме прозорості проведення конкурсу та допоможе більш ефективно використовувати державне майно".

За інформацією Мінінфраструктури, ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" має намір передати на конкурсних умовах в оренду площі, розташовані у терміналах F та D. Це сприятиме підвищенню якості обслуговування пасажирів та збільшенню доходів державного підприємства.

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Конкурс організовує та проводить Регіональне відділення Фонду державного майна по Київській, Черкаській та Чернігівських областях, і потенційні орендарі мають звернутися до нього.

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