На Донеччині через негоду тимчасово закрили трасу для вантажівок

На Донеччині через негоду тимчасово закрили трасу для вантажівок

Укрінформ
На Донеччині через погіршення погодних умов тимчасово заборонено рух великогабаритного транспорту на трасі Запоріжжя-Маріуполь.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

“Через погіршення погодних умов тимчасово обмежено рух на трасі Н-08 Запоріжжя-Маріуполь на ділянці між населеними пунктами Розівка та Більмак. Заборона руху стосується великогабаритного транспорту. Для великовагових транспортних засобів, автобусів та маршрутних таксі рух автошляхом припинено з 16.00 до 20.00”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водії легкових автомобілів можуть безперешкодно прямувати до пунктів призначення.

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Наразі на дорогах продовжує працювати снігоочисна техніка, поліцейські забезпечують її безперебійну роботу та перенаправляють рух транспорту у безпечному напрямку.

Фото: dn.npu.gov.ua

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