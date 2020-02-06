На Донеччині через негоду тимчасово закрили трасу для вантажівок
Укрінформ
На Донеччині через погіршення погодних умов тимчасово заборонено рух великогабаритного транспорту на трасі Запоріжжя-Маріуполь.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.
“Через погіршення погодних умов тимчасово обмежено рух на трасі Н-08 Запоріжжя-Маріуполь на ділянці між населеними пунктами Розівка та Більмак. Заборона руху стосується великогабаритного транспорту. Для великовагових транспортних засобів, автобусів та маршрутних таксі рух автошляхом припинено з 16.00 до 20.00”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що водії легкових автомобілів можуть безперешкодно прямувати до пунктів призначення.
Наразі на дорогах продовжує працювати снігоочисна техніка, поліцейські забезпечують її безперебійну роботу та перенаправляють рух транспорту у безпечному напрямку.
Фото: dn.npu.gov.ua