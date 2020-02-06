У Херсоні через негоду заборонили рух вантажівок

У Херсоні з 16 години 6 лютого заборонено рух великовагових транспортних засобів.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської міської ради.

«У зв'язку із ускладненням погодних умов, з 16 години 6 лютого на території Херсона заборонено рух великовагових транспортних засобів», - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення прийнято на засіданні комісії ТЕБ та НС.

Обмеження руху не розповсюджується на транспортні засоби, які здійснюють перевезення вантажів, що швидко псуються, а також на ті, які використовуються під час ліквідації наслідків стихійних явищ або надзвичайних ситуацій.

Читайте також: На Херсонщині через негоду закрили аеропорт

Обмеження діятиме до прийняття окремого рішення.

Фото: pixabаy