У Чернігові на карантин закрили 10 шкіл

У зв’язку з підвищенням захворюваності дітей на застуду, додаткові канікули у Чернігові оголосили у 10 школах міста.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"З шостого лютого ще у шести закладах загальної середньої освіти Чернігова (№ 3, 4, 5, 20, 25, 27) оголошені додаткові канікули до кінця тижня. Рішення про обмежувальні заходи прийняте для запобігання масовому поширенню захворювання учнів на ГРВІ", - йдеться у повідомленні.

З такої ж причини, починаючи з 5 лютого, навчання призупинили у чотирьох інших чернігівських школах - №16, 23, 29 і 30.

Відповідні рішення були прийняті адміністраціями навчальних закладів за погодженням з міським управлінням освіти.

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Водночас підстав призупиняти навчання в усіх школах міста на сьогодні немає. Адже станом на 5 лютого загальна кількість відсутніх через хворобу учнів сягає 17% (без врахування закладів, які вже пішли на карантин). У дитсадках цей показник взагалі низький - 6%.

За інформацією Чернігівського обласного лабораторного центру МОЗ України, рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Чернігові нижче епідемічного порогу на понад 40% і відповідає середньорічному рівню для даної пори року.