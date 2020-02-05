У Києві на карантин закрили 182 школи

У Києві повністю припинили заняття у 182 школах та в окремих класах 49 шкіл.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає пресслужба міської адміністрації.

«Станом на 5 лютого найбільший відсоток учнів, що не відвідують заклади середньої освіти у Деснянському (88%), Дарницькому (76%), Солом’янському та Оболонському (по 75%) районах. У місті середній показник відсутніх – 60%. Натомість є заклади, які вже повернулися до навчання», – зазначив Мондриївський.

Він наголосив, що керівники закладів освіти, відповідно до рішення постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, мають право повністю або частково призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів через захворювання на грип та ГРВІ.

Він додав, що заклади освіти щоденно проводять моніторинг відвідуваності учнів, забезпечують проведення санітарно-профілактичних заходів, проводять інструктажі з безпеки життєдіяльності, контролюють дотримання санітарно-гігієнічних вимог, епідеміологічного, повітряно-теплового режимів у приміщеннях закладів освіти. Також на цей період заклади середньої освіти Києва обмежують проведення масових заходів та доступ сторонніх осіб до навчальних приміщень.

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«Хочу підкреслити, що освітній процес триває. Учні продовжують навчатися завдяки іншим формам – дистанційному та домашньому навчанню», – наголосив Мондриївський.

У КМДА зауважили, що у разі виявлення у дитини ознак недуги, педагогічні працівники направляють учня до медичного працівника та повідомляють про це батьків. У свою чергу, батькам рекомендується уважно слідкувати за станом здоров’я своєї дитини та при виявленні ознак захворювання негайно звертатися до лікаря.