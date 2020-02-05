У Києві на карантин закрили 182 школи
Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає пресслужба міської адміністрації.
«Станом на 5 лютого найбільший відсоток учнів, що не відвідують заклади середньої освіти у Деснянському (88%), Дарницькому (76%), Солом’янському та Оболонському (по 75%) районах. У місті середній показник відсутніх – 60%. Натомість є заклади, які вже повернулися до навчання», – зазначив Мондриївський.
Він наголосив, що керівники закладів освіти, відповідно до рішення постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, мають право повністю або частково призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів через захворювання на грип та ГРВІ.
Він додав, що заклади освіти щоденно проводять моніторинг відвідуваності учнів, забезпечують проведення санітарно-профілактичних заходів, проводять інструктажі з безпеки життєдіяльності, контролюють дотримання санітарно-гігієнічних вимог, епідеміологічного, повітряно-теплового режимів у приміщеннях закладів освіти. Також на цей період заклади середньої освіти Києва обмежують проведення масових заходів та доступ сторонніх осіб до навчальних приміщень.
«Хочу підкреслити, що освітній процес триває. Учні продовжують навчатися завдяки іншим формам – дистанційному та домашньому навчанню», – наголосив Мондриївський.
У КМДА зауважили, що у разі виявлення у дитини ознак недуги, педагогічні працівники направляють учня до медичного працівника та повідомляють про це батьків. У свою чергу, батькам рекомендується уважно слідкувати за станом здоров’я своєї дитини та при виявленні ознак захворювання негайно звертатися до лікаря.