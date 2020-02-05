Голова Вінницької ОДА пообіцяв стати особистою “нянею” для інвесторів

Голова Вінницької ОДА Владислав Скальський заради стимулювання економіки пообіцяв стати особистою нянею для інвесторів.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Перед нами стоїть виклик: як стимулювати ріст економіки, як переконувати інвестора. Хочу запевнити будь-якого інвестора, я особисто стану нянею для ваших проєктів", - заявив Скальський.

За його словами, мета керівництва обласної держадміністрації - щоб кожна ОТГ мала достатню компетенцію правильно оцінити наявні ресурси та обрати вектор економічного розвитку: "Наша ціль, більше інвестицій - більше можливостей".

Як приклад вдало реалізованого інвестиційного проєкту голова ОДА назвав найбільше в Україні підприємство з виготовлення сонячних панелей групи компаній KNESS. Його обласна влада супроводжувала упродовж року від першої зустрічі з інвестором до повноцінного запуску підприємства. Перша черга підприємства, яка вже випускає продукцію, забезпечила створення понад 200 робочих місць.