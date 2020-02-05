Голова Вінницької ОДА пообіцяв стати особистою “нянею” для інвесторів

Голова Вінницької ОДА пообіцяв стати особистою “нянею” для інвесторів

Укрінформ
Голова Вінницької ОДА Владислав Скальський заради стимулювання економіки пообіцяв стати особистою нянею для інвесторів.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Перед нами стоїть виклик: як стимулювати ріст економіки, як переконувати інвестора. Хочу запевнити будь-якого інвестора, я особисто стану нянею для ваших проєктів", - заявив Скальський.

За його словами, мета керівництва обласної держадміністрації - щоб кожна ОТГ мала достатню компетенцію правильно оцінити наявні ресурси та обрати вектор економічного розвитку: "Наша ціль, більше інвестицій - більше можливостей".

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Як приклад вдало реалізованого інвестиційного проєкту голова ОДА назвав найбільше в Україні підприємство з виготовлення сонячних панелей групи компаній KNESS. Його обласна влада супроводжувала упродовж року від першої зустрічі з інвестором до повноцінного запуску підприємства. Перша черга підприємства, яка вже випускає продукцію, забезпечила створення понад 200 робочих місць.

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