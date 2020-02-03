ПЦУ та Держдеп готують соціальні проєкти для Донбасу

ПЦУ та Держдеп готують соціальні проєкти для Донбасу

Укрінформ
Митрополичий фонд Православної церкви України за сприяння Держдепу США реалізує ряд соціальних проєктів.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"В рамках зустрічі Предстоятеля Православної церкви України Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія з Державним секретарем США Майком Помпео було продовжено розмову про Митрополичий фонд Православної церкви України, який презентували Держсекретарю ще в жовтні 2019 року в Вашингтоні, під час офіційного візиту митрополита Епіфанія до США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Помпео доручив своїй команді сформувати робочу групу, до якої мають увійти представники Державного департаменту та Посольства США в Україні. За сприяння Держдепу фонд планує реалізувати ряд соціальних проєктів, зокрема спрямованих на реінтеграцію Донбасу.

У ПЦУ нагадали, що Митрополичий фонд ПЦУ було засновано в жовтні минулого року.

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Зазначається, що широкій громадськості його буде презентовано в рамках відзначення першої річниці інтронізації Предстоятеля помісної Православної церкви України 3 лютого 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, у ПЦУ планують створити дві благодійні фундації - Митрополичий фонд ПЦУ, який опікуватиметься інституційною розбудовою церкви, і Фундацію Мазепи, яка дбатиме про розвиток соціального служіння.

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