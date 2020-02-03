На Харківщині пропонують свій варіант кількості районів в області – облрада

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та інфраструктури наполягає, щоб у Харківській області замість 27-ми утворили лише 4 райони, при цьому регіональна робоча група пропонує утворити 7 районів.

Про це заявив на пресконференції голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми очікували, що у нового уряду наші пропозиції не викликатимуть роздратування. Але нам знову говорять про чотири райони. Ми знову почали діалог з урядом і доводимо їм, що не може бути в Харківській області, де живе 2,8 млн осіб, стільки ж районів, як в Івано-Франківській, де проживає 1,4 млн чоловік», - аргументує Чернов.

Він зазначив, що з приводу укрупнення обласна рада довго дискутувала з попередньою владою, а тепер дискусія почалася з новою силою.

Мінрегіон, як повідомлялося, пропонує утворити такі райони: Харківський — з населенням 2 млн 97,1 тис. людей (у тому числі в Харкові — 1 млн 439,1 тис.), Ізюмський — 184,7 тис., Куп’янський — 139,4 тис., Первомайський — 257,4 тис.

«Харківський район – уявіть, як ним можливо керувати?», - зазначає Чернов.

Раніше обласна робоча група, у складі якої були різні фахівці та вчені, пропонували залишити 9 районів, потім - 7.