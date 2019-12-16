Закарпаття відстояло у Мінрегіоні створення в області 60 тергромад — ОДА

У Міністерстві розвитку громад та територій відбулося обговорення перспективного плану створення ОТГ Закарпатської області, на якому представникам області вдалося відстояти ідею створення 60 ОТГ, а не 52, як пропонувало міністерство.

Про це повідомили у пресслужбі Закарпатської ОДА.

“Сьогодні, 16 грудня, у Мінрегіоні відбулася робоча зустріч під головуванням заступника міністра розвитку громад та територій України В’ячеслава Негоди щодо обговорення перспективного плану Закарпатської області. Після тривалої і важкої дискусії стосовно 8-ми ОТГ делегація області відстояла позицію щодо створення на Закарпатті 60 ОТГ,” - йдеться у повідомленні.

Втім, остаточне рішення з даного питання буде ухвалено на засіданні уряду, інформують в прес-службі ОДА.

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Як раніше повідомлялося, восени на Закарпатті прийняли перспективний план формування територіальних громад на території Закарпатської області на 60 ОТГ. У Мінрегіоні, вивчивши документ, запропонували скоротити кількість громад до 52-х.

Фото: carpathia.gov.ua