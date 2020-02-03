Окупанти шантажують парафії ПЦУ, погрожуючи конфіскацією майна - Епіфаній

Ватажки "ДНР" та "ЛНР" висунули вимогу Православній церкві України щодо перереєстрації релігійних громад на окупованій території Донбасу за “законодавством Л/ДНР”, інакше погрожують конфіскувати майно.

Про це глава ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив на пресконференції з нагоди першої річниці його інтронізації у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз ми маємо певні проблеми, які пов’язані саме з окупованими територіями. Ви бачите, що відбувається в Криму. Ви бачите, що відбувається на окупованих територіях Донбасу. І зараз в мене є інформація, що так звана влада "ДНР" та "ЛНР" поставила умову щодо перереєстрації наших громад. Якщо ми протягом наступного місяця чи двох не перереєструємо згідно з їхнім так званим законодавством, то вони погрожують відібрати усе наше майно. Усе це стосується Донбасу. В Криму також великі проблеми, пов’язані з витісненням, вони не бажають, щоби ми були присутні на півострові", - сказав Епіфаній.

Він зазначив, що боротьба з цими викликами відбувається також і завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема США, які наполегливо і послідовно підтримують Україну у справі захисту прав вірян ПЦУ на окупованих територіях.

Водночас Епіфаній додав, що США підтримують релігійну свободу по всьому світу.

Як повідомлялося, 31 січня митрополит Київський і всієї України Епіфаній та державний секретар США Майк Помпео обговорили виклики для Православної церкви України, зокрема на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу та Криму. Зустріч відбулася на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у рамках візиту Помпео в Україну.

Православна церква України 3 лютого відзначає першу річницю інтронізації митрополита Київського і всієї України Епіфанія.