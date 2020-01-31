SkyUp дозволили відкрити регулярний рейс Запоріжжя-Прага

Комісія Державної авіаційної служби України рекомендувала надати авіакомпанії SkyUp Airlines право на експлуатацію повітряної лінії для виконання регулярних рейсів за маршрутом Запоріжжя – Прага та відмовити у запуску сполучення Київ – Будапешт.

Таке рішення прийнято на засіданні комісії з розгляду питань щодо прав на експлуатацію повітряних ліній, що відбулося 28 січня, повідомляє Державіаслужба.

"Відповідно до Протоколу № 57 Комісія прийняла рішення рекомендувати голові Державіаслужби... надати ТОВ «Авіакомпанія Скайап» право на експлуатацію повітряної лінії: Запоріжжя – Прага (Чеська Республіка) – Запоріжжя (частота рейсів: 2 рейси на тиждень) для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, із визначенням строку дії права: з 01.03.2020 на необмежений строк", - йдеться у повідомленні.

Водночас комісія рекомендує відмовити SkyUp Airlines у наданні права на експлуатацію повітряної лінії: Київ – Будапешт – Київ на підставі частини восьмої статті 94 Повітряного кодексу України.

Голові Державіаслужби також рекомендовано обмежити обсяг права ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» на експлуатацію повітряної лінії Київ – Будапешт – Київ для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України шляхом внесення зміни до відповідного документу про право авіакомпанії із визначенням узгодженої на цей час частоти виконання рейсів у 9 рейсів на тиждень. Підставою для обмеження права авіакомпанії є те, що вона повністю не використовували видані квоти протягом останніх 12 місяців, в той час як заявки на маршрути подав новий авіаперевізник.

Крім того, комісія Державіаслужби рекомендує внести зміни до документів про права на експлуатацію повітряних ліній для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України авіакомпанією SkyUp Airlines за маршрутами: Київ – Неаполь – Київ (збільшення частоти рейсів з 3 до 5 рейсів на тиждень); Київ – Болонья – Київ (збільшення частоти рейсів з 2 до 3 рейсів на тиждень); Київ – Іракліон – Київ (збільшення частоти рейсів з 4 до 5 рейсів на тиждень); Київ – Париж – Київ (збільшення частоти рейсів з 3 до 5 рейсів на тиждень); Київ – Ніцца – Київ (збільшення частоти рейсів з 2 до 3 рейсів на тиждень).

Комісія також рекомендує відмовити ТОВ «Авіакомпанія «Азур Ейр Україна» в праві на експлуатацію повітряних ліній для виконання регулярних перевезень з/до України за маршрутом Київ – Стамбул – Київ та надати право на експлуатацію повітряної лінії Київ – Мінськ – Київ (частота рейсів: 7 рейсів на тиждень; строк дії права: з 01.03.2020 на необмежений строк) для виконання регулярних рейсів.

Рекомендується також задовольнити заяву ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Вітрів» щодо отримання прав на експлуатацію повітряних ліній для виконання регулярних перевезень з/до України за маршрутами: Київ – Любляна – Київ і Київ – Загреб – Київ (3 рейси на тиждень; строк дії права: необмежений).

Крім того, коміся рекомендує внести зміни до документів авіакомпанії «Роза Вітрів» про права на експлуатацію повітряних ліній для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України за маршрутами: Київ – Іракліон – Київ (збільшення частоти рейсів з 7 до 10 рейсів на тиждень); Київ – Родос – Київ (збільшення частоти рейсів з 2 до 3 рейсів на тиждень); Київ – Ламеція-Терме – Київ (збільшення частоти рейсів з 3 до 4 рейсів на тиждень); Київ – Ларнака – Київ (збільшення частоти рейсів з 2 до 3 рейсів на тиждень); Київ – Бургас – Київ (збільшення частоти рейсів з 2 до 4 рейсів на тиждень).

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Комісія Державіаслужби рекомендувала надати також ТОВ «Авіакомпанія «Джоніка» право на експлуатацію повітряних ліній для виконання авіаперевезень в інших державах (Республіка Ірак: Багдад) із визначенням строку дії права до 31.12.2020 та поінформувати авіакомпанію про застереження щодо виконання польотів у цій країні.