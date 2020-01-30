У Сумах школи закрили на карантин

У Сумах через ГРВІ та грип до 10 лютого припинено заняття у школах та закладах позашкільної освіти.

Відповідне рішення прийняте 30 січня під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Запровадити з 31 січня на 10 днів (до 10 лютого) карантин у закладах загальної середньої та позашкільної освіти, заборонити проведення у закладах освіти спортивних, культурних та інших масових заходів, забезпечити проведення дезінфекції в комунальному та приватному громадському транспорті, рекомендувати керівникам закладів торгівлі дотримуватись маскового режиму», - йдеться у рішенні.

Вдатися до подібних обмежувальних заходів владу спонукало загострення у місті епідемічної ситуації із захворювання на грип, ГРВІ та пневмонію.

За інформацією, головного спеціаліста міського відділу охорони здоров’я Ірини Руденко, наразі у Сумах з такими діагнозами у лікувальних закладах перебувають 232 людини, з них 153 - діти, з яких шестеро – у реанімаційних відділеннях, в тому числі троє дітей. У зв’язку з підвищенням захворюваності, говорить медик, в лікувально-профілактичних закладах запроваджено масковий режим і обмеження на відвідування хворих.

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Як повідомила начальник управління освіти і науки Антоніна Данильченко, в обласному центрі до цього вже тимчасово припинили навчання школа № 1 та класична гімназія, де захворіло понад 20% школярів, а також початкова ланка у школах № 17 і № 24 та 164 класи у 22 школах.

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Середній показник захворюваності серед школярів сягнув 21%, що, за словами фахівця, дає підстави призупинити навчальний процес по всіх закладах загальної середньої освіти.