В Ужгороді та Берегові через грип у школах призупиняють навчання
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Ужгородської міськради.
“В Ужгороді сьогодні відбулося засідання протиепідеміологічної комісії міської ради. Вирішено на два тижні закрити школи міста на карантин через зростання захворювання на грип і ГРВІ”, - повідомили в пресслужбі міськради.
Карантин вводять 31 січня тільки у школах міста. За наявною інформацією, наразі понад 3,5 тис. дітей відсутні на уроках через захворювання на грип та ГРВІ.
У Берегові на карантин закриються всі школи і дитсадочки з 3 лютого, повідомив міський голова Берегова Золтан Бабяк.
“З понеділка, 3 лютого, на тиждень у школах та садочках міста вводиться карантин. Реєструється різке зростання захворюваності на ГРВІ та грип серед дітей, тому застосовуємо превентивні заходи”, - повідомив він.
У Берегові у четвер, 6 лютого, планують провести повторне засідання комісії, де буде проаналізовано нові дані щодо захворюваності. Відтак, про рішення чи продовжувати карантин ще на тиждень у школах містечка, буде повідомлено додатково.