"Хвиля гніву": профспілки вийшли на акцію проти законопроєкту "Про працю"

Представники профспілок вийшли на всеукраїнську акцію "Хвиля гніву" проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту "Про працю".

Акції протесту проходять одразу у декількох містах України, передають кореспонденти Укрінформу.

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У Запоріжжі проходить протестна акція профспілок "Хвиля гніву", у якій беруть участь близько 2000 людей.

У Запоріжжі понад 1000 людей вийшли на мітинг "хвиля гніву" / Фото: Ольга Звонарева. Укрінформ

Учасники протестної акції зібрались на площі перед Будинком профспілок, розгорнули прапори та плакати і пішою ходою відправились до обласної держаної адміністрації.

«Ми, гірники та металурги, забралися тут аби сказати своє рішуче «ні» антинародним ініціативам міністра Тимофія Милованова та народної депутатки Галини Третьякової. Ми говоримо «ні» антинародному законопроєкту «Про працю» № 2708. Ми хочемо показати Президенту України та народним депутатам, що та більшість, з якою Милованов погодив свій законопроєкт, існує лише в його уяві, яка відрізняється від нашої трудової реальності», - представник профспілки металургів та гірників України Владислав Політанський.

«Не допустимо руйнацію трудового і соціального законодавства», «Геть руки від законних прав трудової людини», «Милованова та Третьякову у відставку», «За гідну зарплату», «Ні дурним законам» - такі плакати тримали мітингувальники. Більшість учасників протестної акції — держслужбовці і сьогодні в офіційному відгулі.

«Ми - держслужбовці. Нас обурює нове законодавство, наші нові зарплати. З 1 січня ми позбавлені премій, надбавок і отримаємо лише «голу» ставку. Нам говорять, що немає бюджету, посилаються то на реформи, то на нові закони. Ми вийшли, аби відстоювати свої права», - говорить учасниця мітингу Наталя Солдатенко.

Профспілки підготували резолюцію, в якій вимагають:

негайно відхилити антинародні законопроєкти «Про працю» (№2708) та «Про забезпечення профспілкової діяльності» (№ 2681);

розпочати у форматі тристороннього соціального діалогу роботу над трудовою реформою спільно з профспілками, об'єднаннями роботодавців та за участю експертів Міжнародної організації праці.

Після того, як новий законопроєкт буде підготовлено, його пропонують винести на всенародне обговорення. Парламент має розглядати законопроєкт тільки після схвалення народом.

Організатори мітингу передали резолюцію керівництву ЗОДА та Запорізької облради, а також направлять в Офіс Президента.

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У Миколаєві понад три сотні людей вийшли на підтримку акції «Хвиля гніву». Вони тримають в руках плакати з написами «Ні знищенню профспілок», «Ні законопроєкту про працю» та інші, скандують «Ганьба» «У відставку», і вже трохи підзабуте «Разом нас багато, нас не подолати».

Протестувальники вимагають відставки міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова та голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової. Вони також просять Прем'єр-міністра Олексія Гончарука відкликати законопроєкт «Про працю» та інші, які, на їхню думку, позбавляють людину праці захисту.

З трибуни керівники галузевих профспілок області стверджують, що уряд України вніс до Верховної Ради низку законопроєктів щодо реформування відносин у соціально-трудовій сфері та діяльності профспілок. Зокрема, йдеться про закон про працю, про регулювання діяльності профспілок та інші. Всі ці законопроєкти були прийняті кулуарно, без консультацій з профспілками, без соціального діалогу.

«Ми намагалися обговорити ці питання з керівництвом держави, але нічого не вийшло. Тому ми проводимо попереджувальну акцію під гаслом «Хвиля гніву», але справжній гнів буде попереду, якщо до нас не дослухаються. Ми не дамо людей зробити рабами», - наголошують активісти.

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У Вінниці до акції "Хвиля гніву" приєдналося понад двісті активістів профспілок.

«Запропонований урядом проєкт закону «Про працю» – це крок на погіршення становища людини праці. Кабінет міністрів закладає у ньому норми, які порушують більшість наших прав і позицій, які існували між роботодавцем, робітником, владою та профспілками. Трудове законодавство цей документ лібералізує тільки на користь роботодавців, а найманих працівників перетворює на раба. Тому «Хвиля гніву» сьогодні проходить не тільки у Вінниці, - її підтримують інші обласні центри і великі міста», - наголосив голова Федерації профспілок Вінницької області Микола Колесник.

За його словами, участь в акції, яка відбулась біля Будинку профспілок, взяли профспілкові активісти з Вінниці та районів області, загалом понад 200 осіб. Мітингувальники вимагали відкликання урядового законопроєкту закону «Про працю» та називали його антинародним.

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У Кривому Розі представники міських профспілок організували мітинг, на якому протестували проти прийняття Радою законопроєктів з питань праці.

"Ми зібралися тут, щоб звернути увагу Президента України, народних депутатів Верховної Ради і Кабінету міністрів на трудовий Кривбас і висловити протест проти проєктів законів «Про працю» і про внесення змін до деяких законів, що стосуються профспілкової діяльності. Ці законопроєкти значно звужують права працівників. Цими законами скасовано кодекс законів про працю, закон про оплату праці, закон про відпустки та багато норм, які регламентували соціальні питання, надавали соціальні права працівникам, які не були передбачені в законопроєкті про працю", - повідомила голова профспілкового комітету одного з промислових підприємств міста Наталія Маринюк.

Вона стурбована тим, що цей закон обмежує право працівника на захист профспілкою. «Він скасовує обов'язок роботодавця, при цьому законопроєкт знижує фінансову відповідальність роботодавця за порушення трудового законодавства», - підкреслила вона.

Мітингувальники підтримали звернення до Президента України Володимира Зеленського, Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука і Голови ВР Дмитра Разумкова з проханням відкликати проєкт закону «Про працю», проєкт закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань профспілок». І пропонують у форматі тристороннього соціального діалогу розпочати справедливу роботу над законом. А також вимагають негайної відставки міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова.

Як повідомляв Укрінформ, урядовий законопроєкт №2708 “Про працю” зареєстрований у Верховній Раді 28 грудня 2019 року.

Законопроєкт передбачає п'ять ключових нововведень: збереження та розширення соціальних прав працівників; збільшення кількості легальних робочих місць; рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці; підвищення доходів працівників по всій Україні; гармонізація українського законодавства з європейським.