Законопроєкт про працю: профспілки прийшли під Кабмін

У Києві під будівлею Кабінету міністрів України проходить акція протесту профспілок "Хвиля гніву" проти законопроєкту про працю.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, в ній беруть участь кілька тисяч осіб.

Серед учасників акції - Київська міська рада профспілок та її членські організації, представники всеукраїнських профспілок та обласних профоб'єднань, трудових колективів, громадських організацій.

Під Кабміном проходить акція протесту профспілок "Хвиля гніву" / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Учасники акції тримають в руках прапори профспілок, які представляють, та висловлюють протест проти проєкту закону "Про працю" (№ 2708), зареєстрованого у Верховній Раді, та низки інших законопроєктів, які, на їхню думку, не відповідають Конституції України, міжнародним актам, містять норми, що звужують трудові та соціально-економічні права й гарантії працівників.

На місці працюють правоохоронці, поліція діалогу, медики.

Зараз рух вулицею Грушевського у Києві перекрито.

Як повідомили Укрінформу у поліції діалогу, згідно з заявкою ініціаторів акції, захід триватиме близько двох годин, проте коли відновиться рух на вулиці Грушевського, уточнити не можуть.

Як повідомляв Укрінформ, урядовий законопроєкт №2708 "Про працю" зареєстрований у Верховній Раді 28 грудня 2019 року.

Законопроєкт передбачає п'ять ключових нововведень: збереження та розширення соціальних прав працівників; збільшення кількості легальних робочих місць; рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці; підвищення доходів працівників по всій Україні; гармонізація українського законодавства з європейським.

Федерація профспілок України виступила проти цього законопроєкту, оскільки вважає, що він обмежує права робітників, та анонсувала протестні акції.