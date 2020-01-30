У справі дніпровських рейдерів узяли під варту ще одну фігурантку

Поліція заарештувала ще одну підозрювану в шахрайствах з нерухомістю на території Дніпра.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Встановлено, що фігурантка входила до злочинної групи, на рахунку якої підробка документів, здійснення незаконних реєстраційних дій у державному реєстрі та заволодіння трьома житловими приміщеннями громадян», - йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що загалом група включала шістьох осіб, серед яких юрист державного підприємства, державний реєстратор та ріелтор. За результатами слідства, у 2019 році юристу та ріелтору оголосили про підозру, а матеріали кримінальних проваджень направили до суду.

Також співробітники відділу боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством зібрали доказову базу про причетність мешканки Луганська до афер з нерухомістю. Під час роботи державним реєстратором вона шахрайським шляхом заволоділа квартирою на пр. Богдана Хмельницького м. Дніпро. Протягом тривалого часу жінка переховувалась від слідства у різних містах України. Оперативним шляхом поліцейські встановили, що підозрювана мешкає та працює у Києві. Шахрайку затримали та доставили до суду.

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28 січня їй вручили повідомлення про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Судом жінці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.