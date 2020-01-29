Організатору рейдерських захоплень землі у Дніпрі оголосили підозру

Організатору злочинної групи повідомлено про підозру через низку рейдерських захоплень землі на території Дніпра.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Як встановили поліцейські, фігурант справи у 2018 році організував комунальне підприємство, через яке здійснив майже 2 тис. реєстраційних дій для переоформлення об’єктів нерухомості різних форм власності", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що співробітники відділу боротьби з майновими злочинами у державному секторі та шахрайством УКР встановили організатора та його посібників – трьох реєстраторів та ріелтора.

Як виявилось, організатор раніше працював у держструктурах, мав спеціальні знання і доступ до документів, які в подальшому використовував у злочинній діяльності. Використовуючи підроблені документи, члени групи вносили до державного реєстру неправдиву інформацію на користь замовників.

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За місцем їх мешкання та роботи відбулись обшуки, в ході яких поліцейські вилучили копії паспортів громадян України та довіреності на вчинення від їх імені нотаріальних дій, документацію та інші речові докази.

24 січня 27-річному фігуранту вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України, додали у поліції.

Як повідомляв Укрінформ, 24 січня міський голова Дніпра Борис Філатов закликав Генпрокуратуру, НАБУ та ДБР взятися за розслідування земельних махінацій у Дніпрі. Він також припускав, що до тіньового ринку можуть мати причетність і місцеві правоохоронці. Мова йшла про викрадення, шляхом підробки архівних документів і сфальсифікованих кадастрових номерів, земельних ділянок загальною площею в 13 га.

Фото: mvs.gov.ua