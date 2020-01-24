В Opendatabot зафіксували перше в цьому році рейдерське захоплення

Платформа відкритих даних Opendatabot зафіксувала та попередила власника компанії про рейдерське захоплення його бізнесу.

Про це повідомляється на сайті платформи.

Як зазначають в Opendatabot, це перший випадок рейдерства, зафіксований цього року.

"21 січня власник і директор ТОВ «Профтім» Смірнов Олег Сергійович отримав повідомлення від Опендатабот про те, що власником його компанії став невідомий йому Моісеєв Максим Сергійович", - йдеться в повідомленні.

Після сповіщення постраждалий звернувся до Міністерства юстиції та дізнався, що зміна власника була зареєстрована державним реєстратором ЦНАП Печерської РДА на підставі, як потім з’ясувалося, підробленої довіреності.

«23 грудня київський приватний нотаріус Андрущенко Людмила Миколаївна засвідчила довіреність. Проте згодом зловмисники підробили в ній реєстраційні дані компанії, мій підпис та печатку. Так, на основі підробленої довіреності були внесені недостовірні дані про засновників підприємства. Скоріш за все, злочинці мали намір у подальшому заволодіти корпоративними правами та активами компанії», - прокоментував директор ТОВ «Профтім» Смірнов.

Станом на сьогодні вже подано заяву до правоохоронних органів та внесено відомості до ЄДРДР, направлено скаргу до Антирейдерської комісії Мін’юсту. Завдяки швидкому реагуванню з боку законного власника ТОВ «Профтім» подальше переоформлення компанії та її майна зупинено.

Як зазначають в Opendatabot, щороку в Україні відбувається в середньому чотириста рейдерських захоплень. При чому з 2014 року кількість рейдерств постійно зростає. Найчастіше рейдерські захоплення відбуваються в місті Києві та Київській області. За останні 5 років там було зареєстровано більше 412 атак. На другому місці — Дніпропетровська та Львівська області.

Рейдерство зазвичай пов’язане з діями реєстраторів або з судовими рішеннями щодо зміни майнових прав, складу засновників або керівників підприємства. За цією інформацією можна слідкувати з Opendatabot. Для цього потрібно додати Opendatabot в месенджер, ввести назву чи код компанії, підписатися на сповіщення про неї. У разі будь-яких змін реєстраційних даних Opendatabot надішле сповіщення.

Окрім цього, в Opendatabot можна перевірити статут на предмет права підпису та права доручення підпису, а також регулярно робити моніторинг нерухомого та рухомого майна, інших активів компанії.

Opendatabot - це українська компанія, що збирає, об’єднує та аналізує дані основних публічних реєстрів країни. На базі Опендатабот створюються різноманітні ІТ-сервіси. Дані платформи доступні через API в будь-яких CRM/ERP системах.

Чатбот Опендатабот працює в популярних мессенджерах - Telegram, Facebook Messenger, Skype, Viber і дозволяє отримати актуальну інформацію про компанії.