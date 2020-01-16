Через рейдерську схему киянин “віджав” житловий комплекс на 55 мільйонів

Кіберполіція встановила організатора масштабної рейдерської схеми - підозрюваному через незаконне переоформлення нерухомого майна вдалося привласнити цілий житловий комплекс на Київщині вартістю понад 55 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Нацполіції України.

"Через незаконне переоформлення нерухомого майна підозрюваному вдалося привласнити цілий житловий комплекс на Київщині вартістю понад 55 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час досудового розслідування справи «чорних» реєстраторів поліцейські встановили нові обставини, у цьому зв’язку було прийнято рішення про відкриття нового кримінального провадження.

Зокрема, працівники кіберполіції спільно зі слідчими поліції Київщини, за процесуального керівництва місцевої прокуратури Київщини, встановили що до такої діяльності причетний 55-річний киянин.

"Чоловік був одним зі співвласників житлового комплексу. В процесі будівництва житлових будинків підозрюваний вирішив привласнити все майно. Для цього організував злочинну схему з переоформлення житлового комплексу на своє ім’я", - уточнюється у повідомленні.

Чоловік до такої діяльності залучив двох спільників та «чорних» реєстраторів, і спільники відповідали за організацію діяльності всіх процесів злочинної схеми та рейдерське захоплення житлового комплексу.

За даними поліції, до обов’язків «чорних» реєстраторів входило переоформлення нерухомого майна за допомогою підроблених документів, а також незаконне втручання в державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

При цьому злам самої бази не відбувався - зловмисники для таких втручань використовували ключі доступу користувачів тимчасово окупованих територій.

"Таким чином організатору вдалося привласнити житловий комплекс на Київщині вартістю понад 55 мільйонів гривень. Це було підтверджено під час проведення усіх необхідних експертиз в рамках досудового розслідування", - додали у поліції.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та реєстрації організатора та двох його спільників. За результатами було вилучено документацію, печатки підприємств, «чорнові» записи та комп’ютерну техніку.

Наразі організатору та його спільникам оголошено про підозру за ч.3 ст.206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) ККУ. Їм загрожує до 10 років ув’язнення та конфіскація майна.