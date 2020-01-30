У Миколаєві блокували незаконний збут зброї, який організували ексвійськові

Співробітники Служби безпеки України викрили та припинили в Миколаєві незаконну діяльність із переробки, зберігання та збуту вогнепальної зброї та засобів ураження.

Про це повідомляє СБУ.

“Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що нелегальне виготовлення та продаж організували двоє військовослужбовців Збройних сил України, звільнених у запас. У майстерні, облаштованій за місцем проживання одного із них, зловмисники переробляли травматичну зброю і доводили її до бойового стану для подальшого збуту”, - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників та зберігання зброї правоохоронці виявили значний арсенал: 6 тротилових шашок загальною вагою 1.6 кілограма, 3 ручних гранати Ф-1, 7 пістолетів, 7 електродетонаторів, велика кількість набоїв різного калібру. Крім того, вилучено засоби для кустарної переробки зброї.

Виявлені засоби ураження передані для проведення балістичної та вибухотехнічної експертиз.

Читайте також: На Донбасі підірвалися двоє українських військових

Наразі основний організатор протиправного механізму затриманий відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У межах кримінального провадження відкритого з ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо здійснення йому повідомлення про підозру.

Фото: СБУ